Hamsa

In ebraica, hamsa inseamna 5 si reprezinta o amuleta in forma de palma in mijlocul careia se afla un ochi. Scopul sau era indepartarea energiei negative si de protectie impotriva deochiului. Multe religii au folosit acest simbol in scop propriu, inclusiv crestinismul, islamismul, budismul sau hinduismul.

Acest simbol poate fi considerat regele geometriei sacre. Se spune despre el ca are in el modelele creatiei, fiind folosit din cele mai vechi timpuri, chiar si in civilizatia sumeriana. Floarea vietii este compusa din cercuri egale, suprapuse, care formeaza un model…