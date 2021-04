Stiri pe aceeasi tema

- Cintareata americana Britney Spears a vorbit pentru prima data despre documentarul despre ea lansat de New York Times in luna februarie si a spus ca este stinjenita de ce a vazut. Intr-un mesaj publicat pe Instagram marti seara, alaturi de o inregistrare in care ea danseaza pe melodia „Crazy” a trupei…

- Ministrul Munciim Raluca Turcan, reactioneaza la scandalul starnit de imaginea in care apare fara masca, in remorca unei masini, alaturi de alte opt persoane. Turcan sustine ca evenimentul de impadurire la care a participat s-au aflat doar persoane care s-au testat inainte, iar regulile au fost respectate...…

- Gina Pistol și-a ținut fanii la curent cu transformarile prin care a trecut in timpul sarcinii, obicei de care se ține și acum, dupa ce a adus pe lume fetița sa cu Smiley. Vedeta Antena 1 a povestit pe Instagram ca in timpul sarcinii i-au aparut multe alunițe pe corp. Gina Pistol, detalii despre transformarile…

- Gina Pistol a devenit pentru prima oara mama, in urma cu trei zile, cand a adus pe lume o fetița perfect sanatoasa. Astazi, vedeta de la Antena 1 a postat primul mesaj pe contul de socializare, la scurt timp dupa ce iubitul ei a lansat piesa dedicata special fiicei lor, „Pana la tine”. „Am lacrimi in…

- Fostul dinamovist pare la fel de indragostit ca-n prima zi de soția sa, Valentina Pelinel. Astazi i-a facut o surpriza. Au trecut mai bine de doi ani de cand sunt casatoriți, dar iubirea dintre Valentina Pelinel și Cristi Borcea pare la fel de mare ca-n prima zi. Joi, omul de afaceri a venit acasa cu…

- Inspirandu-se de la orbul din Ierihon (Luca 18:35-43), Preasfințitul Parinte Macarie a oferit duminica soluția la vremurile pe care le traim. Episcopul Europei de Nord a oficiat Sfanta Liturghie in Paraclisul Episcopal din Stockholm, potrivit basilica.ro. Citește și: SURSE - Ilie Bolojan…

- Lidia Buble le-a marturisit fanilor de pe contul de socializare, ca pe terasa casei sale au aparut trei pisicuțe, iar ea nu știe ce sa faca pentru a le ajuta sa nu inghețe de frig. Fanii au indemnat-o pe vedeta sa apeleze la organele abilitate pentru a rezolva aceasta problema. Atunci cand Lidia Buble…

- Geanina Obreja din sezonul 5 al emisiunii „Insula iubirii” de la Antena 1 și-au uimit fanii din nou, dupa ce a postat pe pagina sa personala de Instagram o imagine surprinzatoare. Cu un look complet schimbat, aceasta a facut senzație.