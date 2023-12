Stiri pe aceeasi tema

- Silviu Prigoana a „batut-o” pana și pe Monica Tatoiu la capitolul pensie, noteaza click.ro. Fostul om de afaceri a cotizat sume colosale la Stat timp de 20 de ani și acum a ajuns sa incaseze o pensie de ordinul zecilor de mii de euro! Silviu Prigoana (59 de ani) a avut grija sa-și aranjeze batranețile…

- Silviu Prigoana, fost PDL-ist și om de afaceri, s-a pensionat și are un venit fabulos, potrivit afirmațiilor sale. „Eu iau 11.000 de euro la acest moment, in mana. Banii ii aduce poștașul la ușa, nu se pun pe card. Imi da din aia de 500 așa, bancnote mari! Eu mi-am asigurat batranețea! Am fost deștept,…

- Silviu Prigoana a dezvaluit ce pensie incaseaza lunar de la stat, in mana, nu pe card. Fostul om de afaceri l-a criticat și pe Irinel Columbeanu, care locuiește la azil, pentru situația in care a ajuns. In anul 2019, Silviu Prigoana a ieșit la pensie. Doi ani mai tarziu, el nu s-a ferit și a dezvaluit…

- Ministrul Muncii Simona Bucura Oprescu sustine ca 1.200.000 de romani traiesc cu pensia minima de 1.125 de lei lunar. La polul opus, cele mai mari pensii depasesc 90.000 de lei, asadar peste 18.000 de euro lunar. ”Sunt ale unor cotizanti din domeniul bancar”, sustine ministrul Muncii. Ministrul Muncii…

- Un factor poștal din București a fost trimis in judecata pentru ca a furat banii de pensii și i-a jucat la pacanele. Reprezentantii Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 5 au anuntat vineri, 17 noiembrie, trimiterea in judecata, sub control judiciar, a unui factor postal, pentru delapidare,…

- Regulile privind pensionarea anticipata urmeaza sa se schimbe, potrivit noii legi a pensiilor. Astfel, romanii care au indeplinit stagiul complet de cotizare de 35 de ani vor putea sa se pensioneze mai repede. Pensia anticipata urmeaza sa se acorde celor care au lucrat cel puțin cinci ani peste stagiul…

- Chiar și Ion Țiriac, al carui nume este unul extrem de important pe piața pensiilor private din Romania, primește pensie de la stat. Mangnatul (84 de ani) incaseaza lunar, incepand cu 1999, circa 12.000 de lei, bani depozitați intr-un cont in care s-ar fi strans, conform calculelor facute de presa,…

- Monica Tatoiu, una dintre cele mai cunoscute femei de afaceri din Romania, a dezvaluit recent ca se numara printre milionari și ca se bucura de un nivel de trai luxos. Cu toate acestea, vedeta a vorbit și despre prețul pe care l-a platit pentru succesul sau financiar, inclusiv neglijarea copilului,…