- Un barbat și o femeie au fost prinși duminica, 22 ianuarie, dupa-amiaza dupa ce au furat mai multe traverse de cale ferata din Bistrița pe care le transportau cu un carut de cumparaturi.Jandarmii din cadrul Detașamentului 1 Mobil Bistrița au depistat duminica dupa-amiaza in apropierea unei treceri la…

- In anii '90, Arsenie de la O-Zone era o prezența constanta in lumea mondena, dar de cațiva ani, aparițiile artistului sunt tot mai rare. Așa cum v-am obișnuit, paparazzii celui mai tare site de știri mondene, Spynews.ro, au fost din nou pe urmele vedetelor și va prezentam imagini cu Arsenie.

- Ce face Claudiu Florica atunci cand are timp liber? Cumparaturi! Paparazzii SpyNews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe urmele afaceristului și au surprins cele mai tari imagini.

- UPDATE 3Inca o persoana asistata. Este vorba despre un barbat de 50 ani, cu intoxicatie fum. Acesta este asistat la locul solicitarii., mai transmite medicul Diana Claudia Tatarici, purtatorul de cuvant al Serviciului de Ambulanta al judetului ConstantaUPDATE 2 La eveniment, o femeie este in criza hipertensiva.…

- Mihai Gainușa este atent la calitate, dar și la reduceri! Paparazzii SpyNews.ro., site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe urmele prezentatorului TV și au surprins imagini de la cumparaturi intr-un mall din Capitala. Iata cat de pretențios este Mihai Gainușa in alegerea produselor!

- Poate va intrebați cum decurge o zi din viața lui Mugur Mihaescu, iar paparazzii SpyNews.ro surprind de fiecare data cele mai tari imagini. Garcea a mers intr-un mall din Capitala la cumparaturi, iar actorul este destul de pretențios atunci cand vine vorba de alegerile produselor.

- Marina Dina este dovada clara ca dorințele nu devin realitate de fiecare data, nici macar atunci cand ești vedeta. Fosta asistenta TV a ieșit la cumparaturi, insa a avut ghinion cand a vrut sa cumpere un produs scump. Chiar și așa, Marina Dina a reușit sa salveze repede situația.

- Claudiu Niculescu este antrenorul lui CS Comunal Șelimbar. Tehnicianul a intrat, din nou, in vizorul camerelor de filmat, care l-au surprins pe acesta in ipostaze inedite. Ce face Claudiu Niculescu cand este singur in oraș.