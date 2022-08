Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele CJ Timis Alin Nica sustine ca intalnirea avuta in Dubai cu Cristian Birlic, despre care se spune ca este un apropiat al lumii interlope, a fost intamplatoare. Pe de alta parte, purtatorul de cuvant al CJ Timis sustine ca intalnirea a avut loc la initiativa lui Birlic.

- Italia va avea alegeri anticipate pe 25 septembrie, a anunțat presedintele Sergio Mattarella. Pana atunci, Mario Draghi va asigura interimatul. Incepand cu noua legislatura, Italia va avea mai puțini parlamentari, conform referendumului organizat in urma cu doi ani.

- Președintele rus Vladimir Putin a susținut inițiativa guvernului de a interzice utilizarea de software strain pe orice infrastructura critica de informații (CII), inclusiv pe cele nestatale. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Primarii, corporatiile si liderii sindicatelor din Italia ii cer lui Draghi sa depaseasca criza politica si sa ramana in functie. Premierul Mario Draghi si-a prezentat demisia saptamana trecuta, dupa ce unul dintre partidele din coalitia sa, Miscarea 5 Stele, a refuzat sa sustina guvernul intr-un vot…

- Presedintele Italiei, Sergio Mattarella, a respins, joi seara, demisia premierului Mario Draghi, cerandu-i sa revina in Parlament pentru a verifica daca mai are sau nu majoritate, in ceea ce este un efort de evitare a alegerilor anticipate. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Liderii celor mai industrializate șapte țari din lume (G7) iau zilele acestea, in Germania, o serie de decizii pentru contracararea expansiunii Chinei și limitarea efectelor cauzate de razboiul dus de Rusia in Ucraina. Programul G7 urmarește sa stranga 600 de miliarde de dolari care sa fie investiți…

- Presedintele rus Vladimir Putin a sustinut luni ca in Ucraina au fost creati compusi pentru arme biologice si ca in timpul „operatiunii militare speciale” Rusia a obtinut „probe documentare” cu privire la astfel de activitati desfasurate pe teritoriul ucrainean cu sprijinul SUA.

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, luni, ca in Romania nu este criza alimentara, iar in planul de masuri pentru sprijinirea populatiei au fost incluse ajutoare si pentru industria alimentara si agricultura. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…