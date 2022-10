Silvicultorii avertizează: Se încearcă spargerea Romsilva pe modelul Băsescu-CFR Un document care a circulat intre Ministerul Mediului și Romsilva a reușit sa starneasca ingrijorare maxima in randul silvicultorilor. Este vorba despre un plan de masuri care ar urma sa sparga Romsilva in mai multe societați, pe modelul catastrofal implementat de Basescu la CFR. Sindicaliștii de la Federația Silva atrag atenția ca o astfel de […] The post Silvicultorii avertizeaza: Se incearca spargerea Romsilva pe modelul Basescu-CFR first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

