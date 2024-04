Stiri pe aceeasi tema

- "Este o autosesizare a Parchetului impotriva lui Silvestru Sosoaca si s-a inceput urmarirea in cazul lui.Sunt foarte multe probe depuse de mine, foarte multe filmari cu violentele, mai ales dupa ce instanta l-a condamnat pentru ultraj.Nimeni nu are dreptul sa hartuiasca, nici macar pe internet, nicio…

- Intr-un clip video devenit viral, Elena Cioaca susține ca este "amanta care nu exista sau exista doar in minți bolnave. Psihiatria se audeeee???".Rivala Dianei Șoșoaca a redistribuit in ultimele ore zeci de mesaje in care apar diverse opinii negative la adresa senatoarei independente, de la presupuse…

- „Sper ca nu-mi pune brațara. N-am pațit niciodata așa ceva. Vrea sa se bage in seama, vrea publicitate, ea nu știe. A inceput campania electorala, iar ea nu are niciun program. Nu are niciun om valabil, nu are absolut pe nimeni. N-are decat ciurli burli prin tot partidul. Diana Șoșoaca a scos "asul"…

- Diana Șoșoaca a cerut polițiștilor Capitalei ordin de protecție provizoriu pe numele soțului sau, Silvestru Șoșoaca. Ea a afirmat ca „soțul sau o agreseaza din... The post „M-a amenințat cu un cuțit!”. Diana Șoșoaca a cerut ordin de protecție provizoriu pe numele soțului sau appeared first on Special…

- Daca pana de curand, lucrurile dintre Diana Șoșoaca și viiorul fost soț pareau a se termina in termeni civilizați, se pare ca scandalul capata amploare intre Diana Șoșoaca și Silvestru Șoșoaca. In cursul acestei zile, senatoarea anunța ca a cerut ordin de protecție. Diana și Silvestru Șoșoaca merg mai…

- Femeia, in varsta de 52 de ani, a fost atacata, miercuri seara, cu cutitul de soțul ei in momentul in care intra in scara blocului in care locuieste, din municipiul Botoșani. Fiica ei a gasit-o și a sunat la 112, iar politistii ajunsi la fata locului l-au gasit pe atacator, a anunțat IPJ Botoșani. Incidentul…

- Un barbat care a atacat doua persoane in strada la Timișoara a fost prins dupa cinci luni. Viața uneia a fost pusa in pericol. Suspectul a fost arestat la cinci luni dupa fapte. Parchetul de pe langa Tribunalul Timiș informeaza ca, pe 27 octombrie 2023, seara, un barbat...

- Silvestru Șoșoaca face acuzații uluitoare la adresa (inca) soției sale, Diana Ivanovici: Mi-e teama sa nu fie invers, daca ma acuza pe mine de amantlacuri Silvestru Șoșoaca, inca soțul senatoarei Diana Ivanovici, a dat noi detalii picante despre scandalul pornit in interiorul SOS Romania, partidul…