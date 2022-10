Silkeborg IF – FCSB 5-0, în Conference League. Vicecampioana României a făcut figurație pe teren FCSB a fost surclasata de echipa daneza Silkeborg IF cu scorul de 5-0, joi seara, in deplasare, in Grupa B a Conference League. Vicecampioana Romaniei s-a deplasat in Danemarca fara mai multi titulari. FCSB a facut figuratie pe teren. Cele cinci goluri au fost inscrise de Anders Klynge (3), Kasper Kusk (7), Nicklas Helenius (35 – penalty), Stefan Teitur Thordarson (58) si Tonni Adamsen (71). Silkeborg controland jocul din primul pana in ultimul minut. Gazdele au marcat la fiecare sut pe poarta. Silkeborg nu avea nicio victorie in ultimele sale zece meciuri din cupele europene (un egal si noua… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

