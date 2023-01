Stiri pe aceeasi tema

- Peste 180 de polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dambovița s-au aflat la datorie, pe raza intregului județ, acționand pentru descurajarea și sancționarea faptelor antisociale și pentru asigurarea unui climat de ordine și siguranța publica. Astfel, polițiștii au constatat 5 infracțiuni,…

- Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice, sprijiniți de luptatori de la Serviciul pentru Acțiuni Speciale, au descins la locuința unui barbat, de 24 de ani, din municipiul Targoviște. A fost pus in executare un mandat de aducere, persoana depistata fiind condusa la…

- Activitati preventive, desfasurate de politisti. La data de 21 noiembrie a.c., politisti din cadrul Biroului de Analiza si Prevenire a Criminalitatii au continuat seria activitatilor informative, pe linia prevenirii infractiunilor contra patrimoniului, in orasul Negru Voda.Potrivit IPJ Constanta, totodata,…

- Menținerea climatului de siguranța in școli și educarea elevilor in sensul adoptarii unui comportament preventiv in orice situație reprezinta preocupari permanente pentru polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Valcea. In acest sens, in ziele de 21 și 22 noiembrie a.c.,, polițiștii Biroului Siguranța…

- Polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dambovița au continuat acțiunile organizate pentru prevenirea producerii unor accidente de circulație și creșterea gradului de siguranța rutiera pe drumurile publice din județ. Activitațile au debutat inca de luni, 14 noiembrie, pana…

- Zilele acestea, polițiștii Biroului Siguranța Școlara impreuna cu reprezentanți ai Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Buzau au desfașurat activitați informativ preventive la Liceul Tehnologic Vernești și Școala Gimnaziala Sfantul Apostol Andrei Buzau.

- Inspectoratul de Poliție al Județului Gorj a inceput o ancheta la Școala Gimnaziala „Alexandru Ștefulescu” dupa ce o eleva de clasa a VIII-a a fost ranita. Incidentul a avut loc marți, chiar la inceputul unei ore de curs. Un coleg al fetei i-ar fi tras scaunul, iar eleva a cazut pe podea. Ulterior,…

- Polițiștii din cadrul Biroului Siguranța Școlara și cei de la Serviciul Rutier au continuat seria activitaților informativ-preventive destinate creșterii gradului de siguranța rutiera. Astfel, elevii au fost implicați in activitați interactive pentru cunoașterea regulilor de circulație pe drumurile…