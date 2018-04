Stiri pe aceeasi tema

- Joi, 19 aprilie, incepand cu orele 17.00, Biblioteca Județeana „Lucian Blaga” Alba va gazdui lansarea volumului de poezii „Rascruce de ganduri”, volum de debut al tanarului Sebastian Popescu, bursier al Fundației Comunitare Alba in Programul „Genius”. Volumul, unul bogat ilustrat, ii va surprinde cu…

- De la Taylor Swift la 50Cent, Spotify ne-a facut sa radem cu lacrimi la secțiunea “Behind the lyrics”. Brand-ul Genius iți aduce, in timp ce-ți asculți piesele preferate, cateva fun facts despre artiști, pe langa versurile piesei. Uite care au fost cele mai amuzante de pana acum, conform utilizatorilor…

- Vineri este ziua cea mare. La ora 13, ora Romaniei, se va da startul pentru o noua ediție a Jocurilor Olimpice de Iarna. Dupa doua tentative de organizare ratate, in 2000 si 2014, Coreea de Sud va gazdui in premiera o editie a Jocurilor Olimpice de Iarna. PyeongChang va fi al treilea oras asiatic care...…

- Statul american Nebraska e gazda unui oraș cu totul și cu totul special. Monowi este orașul care are o populație de o singura persoana. Elsie Eiler are 84 de ani și este singurul locuitor din Monowi. Ea indeplinește funcții precum consilier local, primar sau casier, dar este și manager la singurul bar…

- Darude, da acel Darude, a dat share celui mai nou release intitulat “Surrender“. Hitmaker-ul “Sandstorm” revine cu acelasi vibe si bounce in noul proiect, la care a lucrat cu Ashley Wallbridge si FOUX. Cu synth-uri din genul classic eurodance si o line de voce bine pusa in valoare, “Surrender” e un…

- Celebra cantareața P!nk a lansat ieri un videoclip cu impact puternic, dupa ce a cantat piesa “Wild Hearts Can’t Be Broken” la a 60 a ediție a premiilor Grammy. Filmat in intregime alb negru, clipul o prezinta pe P!nk imbracata intr-un top alb și uitandu-se la camera in timp ce transmite mesajul piesei.…

- Finala Australian Open 2018 dintre Simona Halep – Caroline Wozniacki se joaca sambata, la ora 10:30. Daca ești in București, te așteptam alaturi de echipa Virgin Tonic sa vezi meciul pe un ecran uriaș. Hai sa o susținem impreuna pe Simona Halep! Ar putea fi primul turneu Grand Slam caștigat de Simona…

- Ed Sheeran a inceput anul in forța. Dupa ce a anunțat ca s-a logodit cu Cherry Seaborn, prietena lui din copilarie, a trecut la pasul urmator, construirea cuibușorului de nebunii. Starul pop a cumparat 4 case alaturate in satul Suffolk, una dintre cele mai pitorești zone a Regatului Unit. Locația cuprinde…