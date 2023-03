Sighișoara: Șofer cercetat pentru patru infracțiuni Polițiștii Secției 10 Poliție Rurala Sighișoara efectueaza cercetari pentru conducerea unui vehicul fara permis de conducere, punerea in circulație a unui vehicul neinmatriculat, taiere ilegala de arbori și furt de material lemnos, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Sighișoara. Un barbat de 40 de ani, din județul Sibiu, a fost … Post-ul Sighișoara: Șofer... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat, de 35 de ani, din comuna Corlațel, a fost prins de polițiști la volanul unui autoturism, luni, pe DJ 562A, in localitatea Rogova, deși avea permisul suspendat. Barbatul a fost testat cu aparatul alcooltest, care a indicat o valoare de 0,71 mg/l alcool pur in aerul expirat, acesta fiind condus…

- Un barbat, de 35 de ani, din comuna Corlațel, a fost prins de polițiști la volanul unui autoturism, luni, pe DJ 562A, in localitatea Rogova, deși avea permisul suspendat. Barbatul a fost testat cu aparatul alcooltest, care a indicat o valoare de 0,71 mg/l alcool pur in aerul expirat, acesta fiind condus…

- Polițiștii Secției 11 Poliție Rurala Tarnaveni efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal pentru taiere ilegala de arbori și furt de arbori. "In fapt, la data de 2 februarie, patru barbați, cu varste intre 17 și 32 de ani, din comuna Bagaciu, ar fi sustras, din fondul forestier aparținand localitații…

- Polițiștii Secției 4 Poliție Rurala Campia Turzii – I.P.J. Cluj, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Turda, au efectuat, joi, 16 percheziții domiciliare, in județele Cluj și Sibiu, in cadrul unui dosar penal care vizeaza deteriorarea, modificarea, fara drept,…

- Polițiștii Secției 4 Poliție Rurala Campia Turzii – I.P.J. Cluj, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Turda, au efectuat joi 16 percheziții domiciliare, in județele Cluj și Sibiu, in cadrul unui dosar penal care vizeaza deteriorarea, modificarea, fara drept,…

- Polițiștii Secției 4 Poliție Rurala Campia Turzii – I.P.J. Cluj, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Turda, au efectuat joi 16 percheziții domiciliare, in județele Cluj și Sibiu, in cadrul unui dosar penal care vizeaza deteriorarea, modificarea, fara drept,…

- Barbatul care a batut, marți seara, un șofer pe Calea 13 Septembrie din Capitala a fost reținut pentru 24 de ore de polițiști. Atat el, cat și partenera lui sunt cercetați pentru loviri și alte violențe, precum și pentru tulburarea liniștii publice, informeaza Digi24. Totul ar fi pornit de la o incadrare…

- Polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Bistrița au oprit pe Drumul Județean 173, in Pinticu, un autoturism care nu avea aplicate placuțe de inmatriculare. La volan a fost identificat un tanar de 24 de ani, din localitate. In urma verificarilor, polițiștii au stabilit faptul ca acesta nu deține permis de…