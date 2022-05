Stiri pe aceeasi tema

- Varianta de ocolire a municipiului Sighetu Marmației vizeaza realizarea a peste 15 km de centura rutiera prin care se va face legatura cu cele doua drumuri naționale care tranziteaza orasul (DN 18, care face legatura cu Vișeu – Borșa – Baia Mare și DN 19, care face legatura cu Negresti Oas – Satu Mare),…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontiera Suceava – I.T.P.F. Sighetu Marmației au depistat un autoturism de lux marca Mercedes-Benz, in valoare de 175.000 lei, ce figura ca fiind semnalat furat, alerta introdusa de Olanda. In data de 24 mai a.c., la nivelul Serviciului…

- Tatal care a ascuns cadavrul propriului sau fiu intr-o cușca de caine este internat doua saptamani la secția de pshiatrie a Centrului de Primire in Regim de Urgența din Sighetu Marmației. Acesta este cercetat in continuare de procurori pentru ucidere din culpa și profanare de cadavre. La reconstituire…

- Reabilitata in urma cu doar cațiva ani, Zona Balta din Dej a devenit unul dintre colurile de recreere preferate ale locuitorilor din cartierul Dealul Florilor. Spațiile de joaca pentru copii, zonele verzi dar și lacul sunt doar cateva dintre lucrurile care ii atrag pe dejeni in zona respectiva. Numai…

- Conform tradiției, in cea de-a doua sambata a lunii mai, intreaga Biserica Catolica se reunește la Cimitirul Saracilor din Sighetu Marmației spre a cinsti memoria Fericiților Episcopi Martiri, precum și a tuturor martirilor și marturisitorilor secolului al XX-lea. In acest an, pelerinajul va avea loc…

- Caz șocant ieri dupa amiaza la Sighetu Marmației. Un om fara adapost care consuma bauturi alcoolice a agresat o femeie care a indraznit sa ii spuna sa plece din zona respectiva pentru ca sunt copii la joaca in parcul special amenajat. Din acest motiv barbatul a inceput sa arunce cu obiecte dupa femeie.…

- Politistii de frontiera din cadrul I.T.P.F. Sighetu Marmatiei au descoperit și confiscat, in PTF Halmeu, cantitatea de 415 pachete de tigari de proveniența ucraineana, in valoare de peste 1.800 lei. Luni, 28 martie a.c., in jurul orei 17.30, in Punctul de Trecere a Frontierei Halmeu, judetul Satu Mare,…

- ONG-uri locale și-au unit forțele pentru a veni in sprijinul cetațenilor ucraineni care au fost nevoiți sa-și paraseasca țara din cauza razboiului. Organizația Caritas a Diecezei Satu Mare, in parteneriat cu Asociația Cunoaște-i Nu Discrimina, deschide azi, 7 martie, un centru de asistența pentru refugiați…