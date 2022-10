Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos, a explicat la Digi24 ca procedurile care privesc corespondenta dintre ministere și Comisia Europeana, pe tema PNRR, reprezinta secret de serviciu. Cat despre Planul National de Redresare si Rezilienta, acesta este afisat pe site-ul ministerului.

- Intrebat, marti seara, la Digi24, daca PNRR este sau nu secretizat, Marcel Bolos a precizat ca anumite corespondente pe tema PNRR sunt secret de serviciu. ”Procedurile care privesc corespondenta dintre Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene si ministerele de linie referitoare la raspunsurile…

- Autoritațile din regiunea anexata Herson susțin ca nu are loc „nicio evacuare” și ca „nimeni nu se retrage” de pe front. In schimb, le transmit civililor sa se pregateasca pentru o „vacanța” in Rusia. In Herson se vorbește de mai multe zile despre evacuarea civililor in Rusia, relateaza Meduza. Pe 8…

- Romania, unda verde pentru prima cerere de finanțare prin PNRR Nicolae Ciuca. Foto:gov.ro Realizator: Nicoleta Turcu - România va beneficia în perioada urmatoare de 2,6 miliarde de euro ca urmare a avizului favorabil dat de Comisia Europeana primei cereri de finanțare din Planul Național…

- ”In aceasta perioada, Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene isi concentreaza resursele pentru a valorifica potentialul generat de finantarile disponibile pentru perioadele de programare 2014-2020 si 2021-2027, respectiv cele cuprinse in Planul National de Redresare si Rezilienta. In ceea…

- Polonia a anunțat oficial „ruperea acordurilor” cu Bruxelles. Marul discordiei – aprobarea PNRR condiționata de reforma justiției. Presedintele polonez Andrzej Duda a spus ca ”acordurile cu Comisia Europeana au fost rupte”. Duda a acuzat Bruxelles-ul ca nu a respectat intelegerea de a debloca Planul…

- Noua alerte cu bomba au fost luni dimineața la Chișinau. Au fost vizate Aeroportul, Curtea de Apel, anumite spitale, dar și centre comerciale. In capitala Republicii Moldova, alertele cu bomba sunt la ordinea zilei de mai bine de o luna de zile. Din fericire, toate false. Dar suficiente pentru a destabiliza…

- Comitetul interministerial PNRR, organism responsabil cu examinarea progresului in implementarea investitiilor si reformelor, a carui coordonare este asigurata de prim-ministru (presedinte), impreuna cu ministrul investitiilor si proiectelor europene (vicepresedinte), s-a reunit, marti, la Guvern. …