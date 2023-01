SIDARTA lanseaza Erimo: un mix intre rapul european si cultura balcanica SIDARTA, pasionalul artist grec, lanseaza „Erimo”. Sensibilitatea, senzualitatea sunt puse in valoare de ritmurile muzicii grecești plina de emoție. Piesa imbina mai multe stiluri muzicale reușind, in același timp, sa surprinda o parte din cultura balcanica. „Erimo” este un mix intre rap, trap și dance, dar care pastreaza esența lui SIDARTA, un artist care poate schimba retorica muzicala predominata a anului. Așa cum ne demonstreaza și piesa „Erimo”, SIDARTA reușește sa gaseasca un echilibru intre mai multe genuri muzicale, precum rap, trap, drill și chiar dance, incorporand in lansarile sale… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

