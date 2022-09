Stiri pe aceeasi tema

- Sicriul reginei Elisabeta a II-a, in fata caruia sute de mii de persoane vor veni sa se reculeaga pana la funeraliile sale, este fabricat din stejar englezesc, dublat de plumb si era deja pregatit de acum 30 de ani, relateaza luni publicatia The Times, citata de AFP. Fii la curent cu cele…

- Regele Charles al III-lea a facut prima sa vizita in calitate de monarh la Westminster, sediul parlamentului britanic. Regele Charles III a afirmat, luni, in primul discurs ca monarh sustinut in fata Parlamentului britanic reunit, ca mama sa, regina Elizabeth II, a fost un model, un exemplu de altruism…

- Sicriul reginei Elisabeta a II-a va fi mutat luni dupa-amiaza de la Palatul Holyroodhouse la Catedrala St. Giles, dupa o ceremonie condusa de regele Charles al III-lea. Sicriul va ramane in catedrala pana marți, unde poate fi vazut de oamenii care vor sa-i aduca un ultim omagiu monarhului, transmite…

- Regele si Regina Consoarta se deplaseaza luni in capitala Scotiei, Edinburgh, unde printr-o noua procesiune sicriul reginei Elisabeta a II-a este mutat de la Palatul Holyroodhouse la Catedrala St. Giles. Publicul va putea vizita sicriul, care va ramane in catedrala pana la 13 septembrie.

- Sicriul reginei Elisabeta a II-a a ajuns duminica dupa-amiaza in capitala scotiana Edinburgh, dupa o calatorie de sase ore prin tinutul scotian, transmite CNN. Cortegiul reginei a ajuns la Palatul Holyroodhouse din Edinburgh. Sicriul va ramane la Holyroodhouse peste noapte, iar luni dupa-amiaza va…

- Sicriul cu ramasitele pamantesti ale Reginei Elisabeta a II-a va fi transferat de la Castelul Balmoral, din Scotia, unde a murit joi, la varsta de 96 de ani, in capitala Scotiei, Edinburgh, si apoi la Londra, unde suverana va fi inmormantata, la 19 septembrie, transmit duminica

- O sosie a reginei Elisabeta a II-a a declarat ca renunta la slujba dupa 34 de ani ''din respect'', in urma decesului monarhului, dar isi va pastra in continuare tinutele in memoria unei femei pe care o simteai ''parte din familie'', relateaza sambata PA Media/dpa.

Sicriul reginei Elisabeta a II-a urmeaza sa fie expus pe un catafalc de onoare pentru ca publicul britanic sa ii aduca un ultim omagiu, relateaza PA Media/dpa.