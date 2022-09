SICRIUL Reginei Elisabeta a II-a, făcut din stejar și plumb - De ce a fost comandat acum 30 de ani - VIDEO Sicriul reginei Elisabeta a II-a, in fata caruia sute de mii de persoane vor veni sa se reculeaga pana la funeraliile sale, este fabricat din stejar englezesc, dublat de plumb si era deja pregatit de acum 30 de ani, relateaza luni publicatia The Times, citata de AFP.Publicul nu va putea sa vada chipul reginei, al carei sicriu este inchis si acoperit de drapel si insemnele regale.Cand sicriul Reginei a aparut pentru prima data in afara Castelului Balmoral, nu și-a dat nimeni seama ca sicriul greu de stejar a fost facut pentru Regina in urma cu mai bine de 30 de ani.Nici macar Leverton & Sons, firma… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

