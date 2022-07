Stiri pe aceeasi tema

- Petrecerile de vara sunt in toi și muzica extraordinara le face memorabile. Gran Error fac echipa cu Elvana și Antonia pentru piesa ”Clap Clap”, un adevarat imn al distracției și al timpului de calitate petrecut alaturi de prieteni. Ritm captivant, versuri in engleza și spaniola și energie buna sunt…

- ADI, fostul solist din trupa Maxim ce a facut furori in randul adolescenților, și-a anunțat cariera de artist solo odata cu participarea la cel mai fresh talent show, One True Singer. „Beau, Beau” este un remake al hit-ului „Uite așa aș vrea sa mor” de la Gica Petrescu, idee ce a luat naștere intr-o…

- Artista americana Beyonce a lansat primul single, intitulat ''Break My Soul'', de pe mult asteptatul sau album, "Renaissance". Lansarea single-ului vine la scurt timp dupa anuntul de saptamina trecuta al vedetei, potrivit caruia ea va lansa cel de-al saptelea album de studio luna viitoare. Melodia ritmata,…

- Trupa de post punk/ rock alternativ GUILTY revine in atenția publicului cu piesa “Opium” Trupa de post punk/ rock alternativ GUILTY revine in atenția publicului cu piesa “Opium”, primul single lansat in 2022, dupa o pauza de jumatate de an, timp in care trupa s-a axat pe compus primul material discografic,…

- Ilkay Sencan colaboreaza cu INNA pentru noul single – Talk, o piesa dance-pop cu o producție energetica menita sa incurajeze fanii sa gaseasca motivația pentru a trece peste momentele grele. Piesa a fost scrisa de catre Isabelle Zikai Gbotto Carlsson, Anton Hard af Segerstad și Ilkay Sencan, producția…

- Voltaj da startul sezonului estival cu o piesa catchy, fresh și in ton cu vibe-ul de vara: „1 Mai Nebun”. Compus de catre Ciprian Porumbescu alaturi de Voltaj și Maria Rantes, prin „1 Mai Nebun”, trupa canta refrenul vieții libere și fara griji. Un single vesel, cu multa energie, care pune in prim plan…

- Muzica de succes, artiștii populari ar trebui sa se straduiasca intotdeauna sa surprinda ascultatorii – cu idei bune, conținut puternic și uneori neașteptat, precum și melodii grozave – ceva ce Rammstein reușește sa faca din nou și din nou. In orice caz, zvonul care a aparut la inceputul lunii aprilie…