Sibiu: Un producător de confecţii şi-a întrerupt activitatea după apariţia în fabrică a unui focar de COVID-19 Un producator de confectii din municipiul Sibiu a fost nevoit sa isi intrerupa activitatea, dupa ce in fabrica a aparut un focar de infectie cu SARS-CoV-2, informeaza un comunicat de presa al Prefecturii.



"In cadrul unei societati producatoare de confectii evolueaza un focar cu 6 cazuri pozitive. In acest caz s-a demarat o ancheta epidemiologica in cadrul careia au fost identificati 7 contacti de familie si 12 contacti de serviciu. Pentru cei 19 contacti, s-a dispus masura carantinei la domiciliu. Pentru cele 6 persoane confirmate pozitiv s-a dispus evaluarea clinica in spital.

Sursa articol: agerpres.ro

