Protest la singurul producător de explozivi din România: „Doamne ferește, de un eventual asalt al rușilor către noi, cu ce ne vom apăra” Cei circa 150 de angajați ai fabricii de pulberi Fagaraș au declanșat astazi, 29 ianuarie, un protest spontan nemulțumiți de bugetul pe acest care le asigura salariul doar pentru șase luni, relateaza Radio Mureș.Angajații au oprit lucrul și au ieșit in curtea fabricii spunand ca nu sunt nemulțumiți de lipsa de certitudini privind viitorul lor și al unicului producator de explozivi din Romania.Ei mai deplang și lipsa de comunicare din partea Romarm, compania de stat producatoare de armament care deține fabrica de pulberi Fagaraș, in condițiile in care mandatul directorului general urmeaza sa se… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

