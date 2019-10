Sibiu: Trei maşini au luat foc 'ISU Sibiu intervine de urgenta cu doua echipaje de pompieri din cadrul Punctului de lucru Avrig si un echipaj SMURD in localitatea Marsa pentru localizarea si stingerea unui incendiu izbucnit la un autoturism parcat. Din primele informatii incendiul se manifesta generalizat la inca doua autoturisme din vecinatate', a declarat purtatorul de cuvant al ISU Sibiu, Alina Voina. Potrivit sursei citate, 'momentan nu sunt semnalate victime', scrie Agerpres. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

