Stiri pe aceeasi tema

- O portiune din Transfagarasan este blocat la aceasta ora dupa ce pe carosabil au cazut pietre de pe versanti. In aceasta dupa amiaza mai multe localitati din judetul Sibiu s-au aflat sub Cod portocalliu de precipitatii.

- Traficul feroviar este blocat intre stațiile CFR Caineni și Valea Marului, județul Valcea, din cauza unui TIR rasturnat pe calea ferata. TIR-ul s-a rasturnat dupa ce șoferul s-a aplecat pentru a ridica un obiect cazut pe podea, scrie Mediafax.Doua trenuri sunt oprite pe traseu. Potrivit…

- Traficul rutier este blocat, vineri seara, pe Drumul Național 57, intre Naidaș și Moldova Noua, in județul Caraș-Severin, in urma caderilor de pietre de pe versant. Mai multe echipaje de Poliție și ale ISU acționeaza pentru eliberarea carosabilului, scrie Mediafax.Potrivit ISU Caraș-Severin,…

- Circulatia rutiera in judetul Caras-Severin este oprita in prezent pe DN 57B, din cauza caderilor de pietre de pe versanti, si pe DN 68, in urma producerii unui accident, a informat luni Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane, potrivit Agerpres. Conform sursei mentionate,…

- Traficul rutier se desfașoara cu dificultate pe Valea Prahovei, sambata dupa-amiaza, dupa ce un autoturism s-a rasturnat in zona localitații Nistorești. La acest moment, sensul de urcare catre munte este impracticabil. Primele date de la locul accidentului arata ca un autoturism a intrat pe contrasens…

- TRAFICUL RUTIER PE AUTOSTRADA A1 BUCURESTI - PITESTI ESTE BLOCAT PE SENSUL CATRE CAPITALA Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, pe autostrada A1 Bucuresti - Pitesti, traficul este blocat pe sensul catre Capitala, la kilometrul 13+500 de metri, din cauza unui…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane a anuntat ca, pe autostrada A1Bucuresti – Pitesti, traficul este blocat pe sensul catre capitala, la kilometrul 13+500 de metri, din cauza unui accident in care au fost implicate patru autoturisme. Cauza ...

- Circulatia rutiera se desfasoara cu dificultate, miercuri dimineata, pe DN7C Transfagarasan, din cauza riscului caderilor de pietre si resturi vegetale pe carosabil in aceeasi zona in care a avut loc incendiul de vegetatie din comuna Arefu, judetul Arges. Potrivit Centrului Infotrafic…