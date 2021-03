Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier a avut loc astazi pe DN14, la Agarbiciu. In urma accidentului, patru persoane au fost ranite, fiind transportate la Spitalul Clinic Județean de Urgența Sibiu, conform celor de la Ambulanța și Inspectoratul pentru Situații de Urgența. Trafic blocat pe DN14 Traficul a fost blocat pe…

- Traficul a fost intrerupt pe DN 17, in zona localitații clujene Manașturel, dupa o coliziune intre doua mașini, care a avut loc in urma cu scurt timp și care s-a soldat cu trei raniți.

- La fața locului au intervenit un echipaj SMURD și o autospeciala de stingere cu apa și spuma și modul descarcerare.Echipajul SMURD a acordat ingrijiri medicale unui barbat in varsta de 23 de ani, precum și unei gravide de 19. Ambele persoane sunt conștiente, au contuzii ușoare și sunt transportate la…

- IPJ Sibiu anunța ca incidentul rutier a avut loc pe A1, km. 270, Saliste, sens Deva – Sibiu, coliziune intre un autoturism si un utilaj apartinand DRDP Brasov, 5 victime, trafic deviat.Politistii rutieri sunt la fata locului si efectueaza cercetari in vederea stabilirii circumstantelor in care s-a produs…

- Cinci persoane au fost ranite luni, trei fiind incarcerate, dupa ce un autoturism s-a ciocnit pe autostrada A1 cu un utilaj de deszapezire. Potrivit Poliției din Sibiu, accidentul s-a produs pe A1, in Saliște, pe sensul Deva - Sibiu, conform Mediafax. Coliziunea s-a produs intre un…

- Trafic ingreunat in șapte județe din Romania din cauza ceții care reduce vizibilitatea in trafic sub 200 metri și, izolat, sub 50 metri, anunța Centrul Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Poliției Romane (IGPR). Este vorba despre afectarea mai multor artere rutiere din Iași, Cluj, Bistrița-Nasaud,…

- Trei persoane au fost ranite in urma unui accident in care au fost implicate trei mașini, produs luni pe centura orașului Suceava. Traficul in zona este blocat. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane, accidentul a avut loc pe șoseaua de centura a municipiului…

- Traficul este blocat total pe DN1, la Porumbacu de Jos, acolo unde trei persoane au fost ranite intr-un accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme, a anuntat Inspectoratul de Politie al Judetului (IPJ) Sibiu.