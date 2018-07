Stiri pe aceeasi tema

- Doi copii și mama lor, raniți intr-un accident in Șura Mica, Sibiu. Doua fetițe, impreuna cu mama lor, au fost la un pas de moarte, sambata dupa-amiaza, in urma unui accident care a avut loc la ieșire din localitatea Șura Mica. Cele trei victime au fost ranite, dar sunt conștiente, a precizat purtatorul…

- Doua fetite, impreuna cu mama lor, au fost transportate de urgenta la spital de ambulante SMURD, dupa ce au fost ranite sambata, intr un accident rutier care a avut loc la iesirea din localitatea Sura Mica, potrivit Politiei citate de Agerpres.ro. Cele trei persoane ranite sunt constiente, a anuntat…

- Astfel, luni, 9 iulie, Detașamentul de Pompieri Arad din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența Arad a dislocat in sprijinul Inspectoratului pentru Situații de Urgența Sibiu, un ofițer, 15 subofițeri, un modul de pompare de mare capacitate care evacueaza pana la 600 metri cubi, trei motopompe…

- Subsolurile unor imobile din localitatea Sacadate din judetul Sibiu au fost inundate, sambata dupa-amiaza, in urma unor ploi torentiale, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Sibiu. Potrivit acestora, pompierii au intervenit, in peste zece subsoluri sau demisoluri…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati in aceasti dupa amiaza sa intervina in localitatea Baltagesti, judetul Constanta acolo unde doua fantani au fost inundate. ...

- Subsolul Spitalului din Zarnesti, precum si un supermarket din localitatea din județul Brașov au fost inundate in urma ploilor abundente din ultimele ore, pompierii intervenind la aceasta ora cu mai multe motopompe pentru evacuara apei. „La spital actionam cu doua motopompe, iar la rampa de alimentare…

- Un numar de 18 pompieri din municipiul Medias intervin in sprijinul cetatenilor afectati de inundatii din judetul Alba, a anuntat sambata purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Sibiu, Ramona Nistor. Potrivit sursei citate, pompierii s-au deplasat cu autospeciale…

- Ploile abundente care au cazut de dimineața in tot județul Timiș incep sa lase urme. Potrivit unei informari a Inspectoratului pentru Situații de Urgența Banat al județului Timiș, o adevarata desfașurare de forțe s-a pus in mișcare, in aceasta seara. Astfel, ”incepand cu ora 17, Inspectorul șef, impreuna…