Sibiu: Peste 20 de filme în premieră la TIFF, între 7 şi 10 iulie Festivalul International de Film Transilvania (TIFF) revine la Sibiu, intre 7 si 10 iulie, cu peste 20 de filme in premiera si concerte care vor avea loc in Piata Huet si Piata Habermann si la Cine Gold, intr-o editie numita „Make Films, Not War”, un raspuns al organizatorilor fata de razboiul din Ucraina si un indemn la creatie, nu la distrugere. Biletele au fost puse in vanzare pe tiff.eventbook.ro, dar si in aplicatia oficiala TIFF. In prima zi de festival, joi, 7 iulie, spectatorii vor putea urmari Competitia oficiala/ Official Competition, un film aplaudat la festivalurile de la Venetia si… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

