O groapa de 2 metri a aparut, sambata seara, pe strada Raului situata pe malul Cibinului din municipiul resedinta, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Sibiu, Ramona Nistor.



Angajatii societatii care se ocupa cu canalizarea in Sibiu au fost chemati sa remedieze situatia.



La locul unde s-a surpat asfaltul se afla si un echipaj de politie, pentru dirijarea traficului.



Raul Cibin a inregistrat, in luna iulie, valori ale debitului mai mari decat de obicei. AGERPRES/(A, AS - autor: Isabela Paulescu, editor: Oana Popescu)