Sibiu: Două dosare de mită luată de medici! Un medic și un asistent medical, angajați ai Casei Județene de Pensii Sibiu – Cabinetul de exertiza medicala nr. 3 Mediaș, sunt cercetați pentru luare de mita. Este al doilea dosar de luare de mita, in ultimele zile, in care este cercetat un medic de la Sibiu. Potrivit anchetei, cei doi, angajați ai Casei Județene de Pensii Sibiu, ar fi obișnuit sa pretinda sume de bani sau alimente pentru obținerea unor pensii de invaliditate sau revizuirea documentației. Ieri au avut loc percheziții in Mediaș și Oraștie. „In data de 30 octombrie 2023, ca urmare a obținerii autorizarilor de la judecatorul de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Un medic șef de secție din cadrul Spitalului Clinic de Psihiatrie „Dr. Gheorghe Preda” din Sibiu este cercetat penal, fiind acuzat ca lua mita intre 200 și 500 de lei, dar și alte bunuri, pentru a-și face meseria.Prim-procurorul adjunct al Parchetului de pe langa Tribunalul Sibiu, Mihaela Ruginosu,…