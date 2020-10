Stiri pe aceeasi tema

- In marile orașe, trotinetele electrice care pot fi inchiriate au devenit, in ultima perioada, o alternativa de transport și sunt din ce in ce mai utilizate. Totuși, acest lucru aduce și unele probleme. La Cluj-Napoca pentru o buna perioada de timp trotinetele erau parcate peste tot, blocand trotuarele,…

- ROBOR la trei luni a crescut marți la 2,09%, fața de 2,07% luni, si atinge cel mai ridicat nivel din 5 august 2020 incoace (2,15%). ROBOR la sase luni a crescut la 2,10%, fata de 2,07% si ajunge la cea mai ridicata valoare din 11 august incoace. ROBOR reprezinta rata medie a dobanzii la care […] The…

- Datorita numeroaselor activitați culturale și a unei comunitați foarte complexe de studenți, atât din România, cât și de peste hotare, Clujul a crescut în ochii strainilor. Mulți dintre aceștia vin sa viziteze sau chiar sa studieze la Cluj,…

- Conducatorilor auto le este reamintita importanta cresterii distantei dintre autovehicule si a semnalizarii oricarei intentii de schimbare a benzii de circulatie. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, la aceasta ora, se inregistreaza valori ridicate de trafic…

- Sibiu Jazz Festival va avea loc in perioada 21 - 23 august, iar intre artistii care vor urca pe scena din Piata Mare se numara Sorin Zlat, Firma si Vita de Vie, potrivit news.ro.Citește și: Dragnea 'SE IA DE GULER' cu procurorul DNA pentru susținerile din sala - A comparat discursul magistratului…

- Prefectura Suceava a transmis ca in contextul evoluției epidemiologice actuale, și anume creșterea numarului de paturi ocupate la Spitalul Județean de Urgențe “Sfantul Ioan cel Nou” Suceava și la Spitalul Municipal “Sfinții Doctori Cosma și Damian” Radauți, precum și creșterea numarului de localitați…