Şi totuşi: de ce se încăpăţânează Iohannis să nu dea drumul la testări? Nu pot sa cred ca presedintele nostru nu intelege ca testarile pe scara larga, urmate de izolarea celor pozitivi, incetinesc drastic raspandirea SARS-CoV 2. Ma oblig la buna-credinta totala in analiza de mai jos si voi constata ca exista ceva OK in neincetinirea raspandirii virusului. Italia face testari pe scara larga si are 2,5 la suta din populatie imunizata deja. Noi nu facem si avem 5 la suta din populatie deja imunizata. Cand vom avea 70 la suta, contagiunea nu va mai avea loc. Asadar, am putea ajunge mai repede decat Italia la oprirea contagiunii. Asta se cheama imunizare de turma nedeclarata… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

