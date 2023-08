Stiri pe aceeasi tema

- Ca urmare a adresei Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Mureș privind confirmarea unui caz de Antrax la specia bovina intr-o gospodarie din localitatea Ungheni, prefectul județului Mureș, Ciprian Dobre, a convocat Centrul Local de Combatere a Bolilor Mureș pentru aprobarea…

- Direcția de Sanatate Publica Mureș a dat publicitații, astazi 24 august, un comunicat de presa prin care infirma zvonurile aparute conform carora in județul Mureș ar exista doua persoane infectate cu antrax. In documentul citat DSP arata ca data de 21.08.2023 instituția a fost informata telefonic, de…

- Pagina de Facebook a cotidianului Zi de Zi va transmite luni, 4 august, de la ora 9.00, ceremonia de investire in funcția de prefect al județului Mureș a lui Ciprian Dobre și in funcția de subprefect al județului Mureș a lui Vasile Liviu Oprea. Evenimentul va avea loc in Sala Mica a Palatului Administrativ…

- Prefectura Arad informeaza ca Centrul Local pentru Combaterea Bolilor Arad s-a reunit astazi in ședința și a adoptat o serie de masuri pentru a stopa... The post Prefectura anunța noul plan de masuri pentru a stopa pesta porcina in județul Arad appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad…

- La data de 19 iulie, polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Targu Mureș, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Targu Mureș, au efectuat 10 percheziții domiciliare, in județul Mureș, la persoane banuite de savarșirea infracțiunilor de constituirea unui grup…

- Pompierii mureșeni intervin in aceste momente pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la o hala de depozitare situata in localitatea Ungheni. "La fața locului au fost mobilizate 3 autospeciale de stingere cu apa și spuma, o autocisterna, o autospeciala de descarcerare, o autoscara mecanica de intervenție…

- Prefectura Dolj a anuntat ca pe 12 si 13 iulie, echipele mixte control au verificat 27 de centre de ingijire batrani si copii din judet. Centrele verificate sunt din localitatile: Craiova, Melinești, Filiași. Inspectorii prezenți la fața locului au constatat deficiențe precum: munca nedeclarata; functionare…

- Intreaga pașune din localitatea Epureni, județul Iași, a fost dezinfectata și delimitata astfel incat nicio ovina sau bovina sa nu aiba acces pe pașune. In urma cu o saptamana, a fost inregistrat primul deces la o bovina și, ulterior, 3 persoane din zona au fost internate la Spitalul de Boli Infecțioase…