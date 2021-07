Și profesorii, la examen: Peste 100 de cadre didactice din Bistrița-Năsăud susțin examenul de Definitivat Peste 100 de profesori vor trece prin emoțiile examenului de Definitivat, la Bistrița. Aceștia vor da examen la 27 de discipline. Proba scrisa a examenului național de Definitivat, sesiunea 2021, se va desfașura miercuri, 14 iulie. Examenul incepe la ora 9:00, la Școala Gimnaziala Ștefan cel Mare Bistrița. In Bistrița-Nasaud proba se va desfașura la 27 de discipline – anunța Inspectoratul Școlar Județean. Au fost admiși la proba scrisa și sunt așteptați sa participe 111 candidați. Inițial au fost 120 de candidați inscriși, la inceputul anului școlar, dar nu toți au indeplinit cumulativ condițiile… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

