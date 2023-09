Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele interimar al Camerei Deputatilor, Alfred Simonis, a declarat, sambata, ca pana la finalul lunii septembrie va fi adoptata legea pensiilor speciale in noua forma, cu modificarile cerute de Curtea Constitutionala. „Decizia Curtii Constitutionale nu e atat de vehementa, ne lasa o portita,…

- Aproape 200 de paramedici și angajați ai Ministerului de Interne din Ucraina vor fi instruiți in Romania, anunța joi, dupa ședința Executivului, purtatorul de cuvant al guvernului, Mihai Constantin.

- Un numar de 4.766.378 de pensionari era inregistrat la finele lunii august 2023 in Romania, cu 134 persoane mai putine comparativ cu luna precedenta, iar pensia medie a fost de 1.965 de lei, potrivit datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP). Dintre acestia, 662.658 aveau perioade…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a declarat ca ieșirea la pensie nu intra in planurile sale in acest moment. Intr-un interviu televizat, Arafat a fost intrebat ce s-ar intampla cu SMURD-ul in cazul in care el ar pleca. ”Chestia cu pensia o lasam sub semnul intrebarii, ca…

- Florin Piersic este unul dintre puținii actori ai generației vechi. Din pacate, așa cum ne-am obișniut, in Romania talentul și valoarea acestor actori ai generației de aur nu sunt prețuite. Poate cel mult verbal. Dupa 87 de ani de viața și peste 65 de ani de activitate pe scenele de teatru și film…

- Premierul Dorin Recean a cerut, in cadrul ședinței de Guvern, Ministerului de Interne sa accelereze activitatea de lucru a Comisiilor Situațiilor Excepționale locale pentru a inlatura consecințele furtunii din noaptea trecuta. Totodata, Recean a subliniat ca urmeaza sa fie aprobata distribuirea din…

- Peste 14.000 de migranti au ajuns in Regatul Unit in acest an traversand Canalul ManeciiPeste 14.000 de migranti au ajuns in Marea Britanie pana acum in acest an traversand Canalul Manecii, potrivit datelor Ministerului de Interne, relateaza dpa, informeaza Agerpres. CITESTE SI Eurostat: Productia…