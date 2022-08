Stiri pe aceeasi tema

- Șofer din Blaj, prins cu alcoolemie de 0,96 la volan. Polițiștii i-au deschis dosar penal Un barbat din Blaj s-a ales cu dosar penal dupa ce a condus sub influența alcoolului. Etilotestul a indicat 0,96 mg/l alcool pur in aerul expirat. Potrivit IPJ Alba, luni, 15 august, in jurul orei 19.20, polițiștii…

- Joi, 12 iulie, in jurul orei 10.30, politisti din cadrul Politiei municipiului Mangalia au identificat un barbat, de 24 de ani, care a condus un autoturism pe strada Stefan cel Mare din municipiul Mangalia, avand dreptul de a conduce vehicule pe drumurile publice suspendat, anunta IPJ Constanta. Tot…

- La data de 25.06.2022, ora 20:45, polițiștii din cadrul Sectiei 4 Politie Rurala Galanești, fiind programați in serviciul de patrulare, au efectuat semnale regulamentare de oprire autoturismului care circula pe raza comunei Putna conducatorul autoturismului conformandu-se și oprind pe partea dreapta…

- Dosar penal pe numele unui barbat de 55 de ani, la Timișoara el este cercetat penal dupa ce a fost prins la volan deși consumase alcool. Barbatul avea o alcoolemie de peste 1,4 la mie in aerul expirat.

- Barbat din Mureș, prins beat la volan in Cugir: S-a ales cu dosar penal Barbat din Mureș, prins beat la volan in Cugir: S-a ales cu dosar penal La data de 6 iunie 2022, in jurul orei 16,00, polițiștii din Cugir au depistat un barbat de 34 de ani, din municipiul Tarnaveni, județul Mureș, in timp ce conducea…

- Ce alcoolemie avea un șofer din Alba Iulia cand a fost prins de polițiști. S-a ales cu dosar penal și control judiciar Un barbat din Alba Iulia s-a ales cu dosar penal și cu control judiciar dupa ce a fost prins beat la volan. Potrivit IPJ Alba, la data de 27 mai 2022, in jurul orei 21,00, polițiștii…

- Barbat „alcoolizat” din Aiud prins de polițiști in timp ce demonta mai multe piese de pe o mașina: S-a ales cu dosar penal Barbat „alcoolizat” din Aiud prins de polițiști in timp ce demonta mai multe piese de pe o mașina: S-a ales cu dosar penal La data de 24 mai 2022, in jurul orei 06,00, polițiștii…

- Barbat din Alba cu dosar penal in Hunedoara: A fost prins baut, cu permisul reținut și la volanul unei mașini cu numere expirate Barbat din Alba cu dosar penal in Hunedoara: A fost prins baut, cu permisul reținut și la volanul unei mașini cu numere expirate La data de 19 mai 2022, in jurul orei 03:50,…