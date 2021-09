Și-au confirmat superioritatea Petrolul cauta de vreo 4 ani promovarea in Liga I, iar anul acesta pare mai pregatita ca oricand pentru marele pas. In meciul contra ploieștenilor, Unirea și-a testat limitele, iar realitatea din teren ne-a aratat ca putem visa cel mult la o participare in play-off. Ceea ce, oricum, ar constitui un mare progres. Adrian Mihalcea pare sa-și fi cristalizat un prim 11, in meciul cu Petrolul bazandu-se pe urmatorii jucatori: Gurau-Ibrian, Dinu, Perju, Toma-Cruceru (Suciu ’46), Coada-Bolohan (Savu ’46), Greu (Turcu ’64), Mustaca (Radu ’84)-Stoica (Ivan ’73). Acești jucatori care au uimit in acest start… Citeste articolul mai departe pe independentonline.ro…

Sursa articol: independentonline.ro

