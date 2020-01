Şi-au anulat nunta după ce socrul mare a fugit cu soacra mică. Detalii halucinante! Nunta urma sa aiba loc in a doua saptamana din februarie, dar a fost anulata dupa ce intre socrul mare și soacra mica s-a aprins flacara iubirii și au fugit impreuna. Barbatul de 48 de ani și femeia de 46 sunt de negasit de 12 zile. Socrul mare, Rakesh, un om de afaceri din industra textilelor, nu a mai dat niciun semn de pe 10 ianuarie. Swati, femeia care i-a aprins inima, in ciuda statutului de soarca mica, a disparut la randul ei. Nunta cu scandal! Mirii s-au trezit cu plicurile goale, Nicolae Guta a plecat cu buzunarele pline. Ce s-a intamplat Potrivit presei din India,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

