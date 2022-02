Un numar de 27 de oameni de afaceri au fost pusi sub urmarire penala de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie, dupa ce ar fi pus la dispozitia unor angajati ai Administratiei Finantelor Publice (AJFP) Buzau documentele contabile ale societatilor pentru a le efectua contabilitatea primara, in conditiile in care respectivii functionari aveau ca sarcina de serviciu sa le controleze firmele. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Sectia de combatere a coruptiei au dispus extinderea urmarii penale fata de 27 oameni de afaceri cu privire la savarsirea, in forma complicitatii,…