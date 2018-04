Stiri pe aceeasi tema

- Actualmente, in judetul Timis exista doua centre de plasament (Lugoj si Gavojdia, cu 130 de copii), un centru pentru copii cu dizabilitati usoare (Recas, cu 70 de copii) The post Investitii de suflet in județul Timiș pentru a invata cuvantul „acasa” appeared first on Renasterea banateana .

- NOVA, aflat la prima ediție, organizat de hub-ul cultural POINT, este primul festival din Romania dedicat exclusiv explorarii oportunitaților aduse de cele mai recente dezvoltari ale tehnologiei in artele performative. Intre 20 și 29 aprilie 2018, POINT va deveni un spațiu colaborativ complex, ce va…

- Specialiștii Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Timiș, alaturi de cei ai Brigazii de Combatere a Crimei Organizate Timișoara... The post Angajații Penitenciarului Timișoara invața sa recunoasca drogurile appeared first on Renasterea banateana .

- Ingrijirea unghiilor acasa poate fi o provocare pentru multe femei. Manichiura perfecta inseamna alegerea unei culori care sa reflecte personalitatea și starea ta de spirit. Iar daca bugetul limitat nu iți permite sa iți vopsești mereu unghiile la salon, specialiștii au pregatit un ghid complet care…

- Google a demarat un proiect pilot in Romania prin care vrea sa invețe elevii cum sa depisteze manipularea și cum sa raspunda trollilor online, potrivit unui comunicat al companiei. Acesta se desfașoara impreuna cu organizația britanica Institute for Strategic Dialogue (ISD), iar primele cursuri vor…

- Alex Baldwin, impreuna cu sotia Hilaria, asteapta cu nerabdare cel de-al patrulea membru al familiei lor. Prin intermediul retelelor de socializare, fanii celebrei familii de la Hollywood sunt informati constant despre evolutia sarcinii si a ceea ce fac acestia.

- Adi Popa, mijlocașul in varsta de 29 de ani al celor de la Reading, a marcat un gol excepțional din lovitura libera, in amicalul pierdut de echipa U23 a clubului, scor 1-9, in fața lui Brentford. ⚽️ free kick against brentford , friendly game sunday pic.twitter.com/auLXEda9oo — Adrian Popa (@adrian_popa77)…