- Bernadette Szocs și Andreea Dragoman au extras din urne oponenții Romaniei la fete și baieți pentru Campionatul European de Tenis de Masa pe echipe, competiție care se va desfașura in premiera la Cluj, intre 28 septembrie și 3 octombrie. De 50 de ani așteapta Romania sa organizeze un Campionat European…

- Sportiva romana Eniko Marton a cucerit medalia de argint in proba de urmarire 7,5 km rezervata junioarelor, duminica, la Campionatele Mondiale de biatlon pe role de la Nove Mesto (Cehia). Medalia de aur a fost cucerita de rusoaica Anastasia Sevcenko, inregistrata cu timpul de 21 min 52…

- Selectionata Serbiei, castigatoarea ultimelor doua editii, a invins formatia Rusiei cu scorul de 3-2 (25-22, 25-19, 16-25, 24-26, 15-10), miercuri, la Belgrad, in Grupa A a Campionatului European de volei feminin, potrivit Agerpres. Rusia este echipa cu cele mai multe titluri continentale…

- Medaliata cu argint în proba de spada individual la JO Tokyo, Ana-Maria Popescu a vorbit la Digi24 despre controversele din jurul prestației sale la Olimpiada, inclusiv discuțiile în contradictoriu cu ministrul Eduard Novak. Sportiva româna a spus cu oarecare regret ca reușește mereu…

- Romania a castigat astazi prima medalie la Jocurile Olimpice din Japonia. Ana Maria Popescu (fosta Branza) a obtinut argintul la proba de spada. Sportiva din tara noastra a fost depasita la limita in ultimul act de catre chinezoaica Sun Yiwen, scor 10-11. In semifinale, Ana Maria Popescu o depasise…

- Naționala Under19 de handbal feminin a Romaniei a invins vineri reprezentativa similara a Germaniei, in miniturneul pentru locurile 5-8, de la Campionatul European de Handbal de la Celje, Slovenia. In urma acestei...

- In perioada 15-18 Iulie in localitatea Tallinn -Estonia are loc Campionatul European U 20 de atletism , la acesta competiție fiind calificata in proba de 800 de metri și sportiva dorneana Claudia Ionela -Costiuc legitimata la CSM Dorna Vatra-Dornei. Sportiva este cea mai mica participanta din delegația…

- Talida Sfargiu uimește lumea atletismului cu performanțele ei. Tanara de nici 18 ani vrea sa le calce pe urme marilor campioane olimpice, Maricica Puica și Paula Ivan. Puștioaica a fost cea mai mica participanta la Campionatul European pe echipe de la Cluj, iar in ultimii doi ani a pierdut șirul medaliilor…