- Sambata seara, un tragic incident a avut loc in Botoșani, unde un barbat și-a taiat venele cu un flex, convins ca sufera de cancer dupa ce și-a pus singur diagnosticul, cautand simptomele pe internet. Barbatul și-a pacalit familia pretinzand ca merge sa puna lemne pe foc la centrala. Cu toate acestea,…

- Al doilea mort in cazul exploziei de la Crevedia a fost confirmat duminica, a transmis Raed Arafat. Este soția barbatului care a facut infarct sambata. El iși vazuse soția arsa pe majoritatea corpului. „A avut o suprafața arsa de peste 95%”, a declarat Raed Arafat. Peste 50 de victime sunt spitalizate,…

- Doi politisti din orasul aradean Sebis au fost batuți și alungați dupa ce au intervenit la o petrecere zgomotoasa in localitatea Buteni, de Sfanta Maria informeaza Agerpres. Cei doi politisti au intervenit la Buteni in urma unui apel la 112, in care se reclama scandal pe strada si muzica data la un…