Și-a parcat șmecherește BMW-ul chiar în fața semaforului! Un șofer din Cluj a gasit rapid loc de parcare, cu toate ca este neregulamentar. Daca Clujul duce lipsa de locuri de parcare, șoferii devin „creativi”, chiar cu riscul de-a fi sancționați. O astfel de parcare „creativa” a fost surprinsa de participanții la trafic pe strada Moldovei din municipiul Cluj-NAPOCA. Un conducator auto și-a parcat BMW-ul chiar inainte de semafor. „Asta da, exemplu de parcare, direct pe banda, in fata semaforului pe strada Moldovei. Am așteptat o tura de semafor in spatele lui. Abia cand am trecut pe langa masina am vazut ca nu e nimeni in ea”, a scris pe pagina de Facebook,… Citeste articolul mai departe pe turdanews.net…

