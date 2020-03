Stiri pe aceeasi tema

- Peste 50 de ordine de protectie provizorii au fost intocmite de oamenii legii din Buzau, de la inceputul anului, pentru a tine la distanta agresorii de victimele lor. 12 agresori s-au ales cu dosar penal pentru incalcarea prevederilor actului de protectie emis pentru a fi tinuti la distanta de victimele…

- Drama tinerei mamici de doar 19 ani care sustine ca ar fi fost batuta si data afara din casa, in lengerie intima, a impresionat o tara intreaga. Mai mult de-atat, Bianca ar fi fost despartita de bebelusul ei de patru luni, pe care nu l-ar mai fi strans in brate de mai bine de o luna.

- O timisoreanca mama a unui baietel inscris pana in urma cu doi ani la o gradinita renumita din oras a fost obligata sa ii achite daune morale de 4.160 de lei educatoarei, decedate intre timp, pe care a acuzat-o ca doarme cand copilul ei vrea sa mearga la toaleta. Sentinta nu este definitiva.

- O angajata a Fabricii de Arme Cugir, mutilata in urma unui accident de munca, a dat in judecata compania și cere in instanța daune in valoare de sute de mii de lei. Ioana P.P. a ramas fara doua degete de la mana dreapta, dupa ce i-au fost retezate de un utilaj cu care aceasta lucra. […]

- GREVA SPONTANA… Grefierii Judecatoriei Barlad s-au alaturat colegilor din intreaga tara care, ieri, au declansat un protest spontan, nemultumiti de legea adoptata marti de Comisia de Munca si protectie sociala. Pensiile speciale raman insa in vigoare. Iar de la 1 ianuarie, vor primi astfel de pensii…

- BERBECNu sunteti genul care sa stati si sa va plangeti de mila, asa ca este bine sa profitati de contextul favorabil al acestei zile pentru a face cat mai multe din ceea ce v-ati propus. TAURSe anunta unele schimbari la locul de munca pe care le accepati cu greu.

- Comisia pentru Munca a Camerei Deputaților a adoptat, marți, prin vot, amendamente privind eliminarea pensiilor speciale pentru:- parlamentari - magistrati - functionari publici parlamentari- corp diplomatic si consular- Curtea de Conturi- fostii sefi de…

- *** Hanna Instruments Scientific Park angajeaza operatori productie, strungari, frezori, matriteri, electronisti si specialisti IT. Relatii la telefon 0730 709599 sau email [email protected] *** Societate comerciala angajeaza zidari, dulgheri, lacatusi-mecanici, inginer-sef in constructii, maistru,…