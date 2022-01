Şi-a bătut iubita şi pe mama ei, iar în instanţă a zis că cele două s-au bătut între ele Agresorul, tata al unui copil cu femeia terorizata, a primit interdictie de a se mai apropia de aceasta Satula de bataile primite de la concubinul sau, o femeie din Pausesti a cerut protectia legii. Victima a agresiunilor a fost nu doar ea, ci si mama sa, la care se refugiase. Instanta i-a interzis barbatului sa se mai apropie de iubita lui timp de sase luni, in speranta ca in acest interval se va linisti. Cu o saptamana inaintea Craciunului, I.A. a chemat politia, dupa ce concubinul sau, C.U., a agresat-o. Nu era prima oara cand barbatul facea scandal si isi lovea concubina. De aceasta data,… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Procesul care a urmat s-a lasat cu condamnari si cu daune serioase Un satean din Costuleni a fost batut mar de cumnatii sai, atunci cand i-a cerut socoteala nevestei pentru faptul ca plecase de acasa. Instanta i-a pedepsit pe agresori, dar a cenzurat pretentiile financiare ale victimei. „Acordarea…

- Femeia, de 27 de ani, din Pogoanele, și-a omorat in februarie 2021 in bataie baietelul in varsta de aproape doi ani si jumatate. Ea a fost condamnata definitiv luni la 14 ani de inchisoare de Curtea de Apel Ploiesti, potrivit Agerpres . Instanta a respins, ca nefondat, apelul formulat de inculpata impotriva…

- Primul condamnat definitiv de catre o instanta ieseana din acest an a fost un politist de frontiera vasluian. Acesta a fost judecat in fata Curtii de Apel pentru ucidere din culpa, in urma unui accident provocat acum aproape cinci ani. Condamnat cu suspendare de Judecatoria Vaslui, Ioan Voinescu a beneficiat…

- Dintr-o cearta intre doi vecini, singura pagubita a ramas o societate de asigurari. Un apartament a fost inundat din cauza unei probleme la instalatiile celui de la nivelul superior. Groupama Asigurari SA a achitat reparatiile, dar nu a reusit inca sa-si obtina banii inapoi de la vecinul vinovat. In…

- Concursul pentru postul de manager de la Spitalul de Neurochirurgie din Iasi se apropie de final in aceeasi nota lipsita de transparenta in care a inceput. Ieri a avut loc sustinerea publica a proiectului de management, rezultatele fiind afisate in aceeasi zi, insa nu a fost facuta publica si nota,…

- A avut bilete pe ruta Timisoara-Iasi-Bucuresti, dar avionul a plecat cu intarziere de o ora. Astfel, ieseanca a ratat schimbul la Iasi. Tarom a refuzat sa o despagubeasca invocand faptul ca intarzierea a fost sub o ora. Instanta i-a dat dreptate pasagerei. Intarzierea unui zbor a facut-o pe o ieseanca…

- O ieseanca nu a putut intra in propriul apartament din care a fost nevoita sa plece din cauza concubinului violent. Motivul este aproape absurd: nu a demonstrat ca acesta mai locuieste acolo. Intre timp, femeia a si murit, dar procesul continua. Maria F. si-a cumparat apartamentul de pe stradela Canta…

- Un barbat din orasul Macin, judetul Tulcea, a fost arestat in Vrancea, pentru infractiunea de loviri sau vatamari cauzatoare de moarte. Potrivit unor surse oficiale, fapta a fost comisa in data de 23 octombrie a.c., la Odobesti. Barbatul arestat si victima se aflau la un magazin. Pe fondul unui conflict,…