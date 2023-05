Stiri pe aceeasi tema

- CS Mioveni a retrogradat matematic in liga secunda, dupa doi ani consecutivi petrecuți pe prima scena. Galben-verzii au pierdut derby-ul județului cu FC Argeș, scor 1-2, și nu mai au cum sa evite retrogradarea directa. Ramasa fara Nicolae Dica, plecat de la echipa pe parcursul saptamanii, Mioveniul…

- Nicolae Dica (42 de ani), antrenorul de la CS Mioveni, a declarat ca se gandește la demisie, dupa 0-2 cu Petrolul. MM Stoica și Viorel Moldovan au analizat situația tehncianului. „E bine ca s-a dus. Avea dreptate cand spunea ca sunt unii care au retrogradat și apoi au caștigat trofee. Antrenorul este…

- Intrebat despre ultimul meci din sezonul regular, egalul de la Botoșani, despre lupta pentru evitarea retrogradarii, dar și despre situația de la FC Argeș, acolo unde a evoluat o perioada insemnata, portarul Alexandru Greab de la CS Mioveni ne-a declarat: „Meciul terminat la egalitate cu Botoșani a…

- Nicolae Dica (42 de ani), antrenorul lui CS Mioveni, a explicat de ce nu a fost primit in loja la meciul dintre FC Argeș și FCSB, scor 1-2, din runda cu numarul 27 a Ligii 1. Nicolae Dica, fost fotbalist și antrenor la FC Argeș, nu a putut urca la „oficiala” inaintea meciului FC Argeș - FCSB, disputat…

- Antrenorul formatiei FCU Craiova, Nicolo Napoli, s-a declarat multumit de evolutia si rezultatul meciului cu CS Mioveni, chiar daca victoria a venit cu mari emotii. „Toate meciurile sunt grele. De ce? Pentru ca ambele echipe joaca. Cred ca am meritat sa caștigam. Albu loveste cu ambele picioare. Acum…

- CS Mioveni și Rapid au remizat, scor 0-0, in runda cu numarul 26 din SuperLiga. Argeșenii raman, astfel, fara infrangere in 2023, insa ocupa in continuare ultimul loc al clasamentului. De cealalta parte, Rapid a ratat ocazia de a urca, chiar și temporar, pe treapta a treia a podiumului. Citește și:…

- CS Mioveni și Sepsi au remizat, 1-1, intr-un meci din etapa a 23-a din Liga 1. Sub indrumarea lui Nicolae Dica, argeșenii sunt neinvinși in 3 meciuri (doua victorii, un egal). Citește și: La Cabana Capra au fost si multi copii! Evacuarea a 57 de turisti – misiune indeplinita! CS Mioveni a inceput bine…