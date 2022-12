Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din cadrul Secției 6 Poliție Rurala Hoghiz – Post Politie Racoș efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal pentru deținerea fara drept de articole pirotehnice. In urma activitaților polițienești de investigație, polițiștii au identificat un barbat, domiciliat in comuna Racoș, care deținea,…

- Polițiștii din Ilfov au confiscat vineri 6,5 tone de articole pirotehnice in urma unor percheziții facute la persoane banuite de comercializare de produse susceptibile de a fi contrafacute și in urma unor verificari la un centru comercial din localitatea

- Polițiștii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, sprijiniți de polițiști de la Secția nr. 4 Poliție Rurala Dragomirești și de luptatori de la Serviciul pentru Acțiuni Speciale, au descins la domiciliul unui barbat de 44 de ani, din comuna Lucieni. In urma percheziției domiciliare,…

- Polițiștii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase Mehedinti au depistat doi barbați de 20, respectiv 29 de ani, care dețineau fara drept articole pirotehnice din categoria F2. 56 de kilograme au fost ridicate in vederea continuarii cercetarilor.Cercetarile sunt continuate sub…

- In urma unei percheziții domiciliare, polițiștii dambovițeni au indisponibilizat peste 300 de articole pirotehnice. La data de 19 noiembrie a.c., polițiștii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, sprijiniți de polițiști de la Secția nr. 4 Poliție Rurala Dragomirești și de luptatori…

- In ziua de 3 noiembrie, polițiștii din cadrul Secției 4 Poliție Pitești au depistat un barbat de 41 de ani, din Pitești, care oferea spre vanzare peste 150 de articole pirotehnice. Ca urmare a celor constatate, polițiștii Secției 4 Poliție Pitești au luat masura confiscarii articolelor pirotehnice,…

- Un barbat a fost oprit de polițiștii din Alba Iulia, in miez de noapte, pe o strada din oraș: Motivul pentru care a fost reținut Un barbat din Alba Iulia a fost oprit in miez de noapte, de polițiștii din Alba Iulia, pe o strada din centrul orașului. Cand l-au verificat acesta avea asupra sa mai multe…

- Politistii structurilor arme, explozivi si substante periculoase din cadrul Politiei Romane au organizat si desfasurat in primele opt luni ale acestui an peste 2.500 de actiuni, in urma carora au fost constatate 2.381 de infractiuni si au fost ridicate, printre altele, in vederea confiscarii, 3.000…