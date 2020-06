Joi și vineri, Radu Moraru și-a continuat atacurile din exilul sau de la Montreal. L-a arestat deja pe Bill Gates (cu Barack Obama și Hillary Clinton rezolvase inca de saptamana trecuta). Pe Klaus Iohannis il alunga de la putere in doua-trei saptamani (l-a mai alungat și acum doua luni, și luna trecuta). Dar va trimite „trupe speciale” sa-l recupereze! In orice caz, in curand vom avea alegeri prezidențiale, care – evident – vor fi caștigate de Radu Moraru. Pe Ludovic Orban ar putea, totuși, sa-l grațieze (e neclar cine și de o sa-l aresteze). Mai aflam ca Nașul TV e cea mai tare televiziune…