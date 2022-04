Stiri pe aceeasi tema

- SCM USAMVB Timisoara a castigat sambata Cupa Romaniei 2021 la rugby, dupa ce a invins in finala, cu scorul de 22-15 (13-3) pe CSM Stiinta Baia Mare, intr-o partida disputata pe Stadionul National de Rugby „Arcul de Triumf” din Bucuresti. Partida ar fi trebuit sa se dispute pe 27 noiembrie anul trecut,…

- Cupa Romaniei la rugby vine la Timișoara. Echipa SCM USAMVB Timisoara a castigat sambata Cupa Romaniei 2021 la rugby, dupa ce a invins in finala, cu scorul de 22-15 (13-3) pe CSM Stiinta Baia Mare, intr-o partida disputata pe Stadionul National de Rugby "Arcul de Triumf" din Bucuresti.

- SCM Timisoara readuce Cupa Romaniei la rugby in Banat dupa sase ani. Scena perfecta pentru acest succes a fost noul stadion „Arcul de Triumf”, din Bucuresti, acolo unde „leii” au fost peste „zimbrii” din Maramures. 22-15 pentru banateni in duelul CSM Stiinta Baia Mare si, in sfarsit, motive de bucurie…

- Echipa SCM USAMVB Timisoara a castigat sambata Cupa Romaniei 2021 la rugby, dupa ce a invins in finala, cu scorul de 22-15 (13-3), pe CSM Stiinta Baia Mare, intr-o partida disputata pe Stadionul National de Rugby "Arcul de Triumf" din Bucuresti. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- SCM USAMVB Timișoara disputa sambata, la ora 12,00, finala Cupei Romaniei la rugby. Leii intalnesc CSM Știința Baia Mare, la stadionul Arcul de Triumf din București, meci ce trebuia sa aiba loc la finalul anului 2021.

- Naționala de rugby a Romaniei a pierdut jocul de pe teren propriu cu Georgia, din Rugby Europe Championship și și-a complicat misiunea de a ajunge la Campionatul Mondial. Gruzinii s-au impus cu 26-23 pe arena „Arcul de Triumf”, din Bucuresti, intr-un joc in care Gabriel Rupanu, de la SCM Timisoara,…

- Nationala Romaniei a invins cu scorul de 37-27 (13-22) reprezentativa Portugaliei, sambata seara, in etapa a 2-a a competitiei Rugby Europe Championship 2022, meciul disputandu-se pe Stadionul National de Rugby "Arcul de Triumf" din Bucuresti. Partida a fost una foarte grea pentru tricolori,…

- Naționala Romaniei va juca sambata, pe stadionul ”Arcul de Triumf”, o partida care o poate apropia decisiv de implinirea visului tuturor iubitorilor rugby-ului. Rugby-ul romanesc traiește intens in aceasta perioada. Dupa ce acum cateva zile au invins Rusia, scor 34-25, ”Stejarii” se pregatesc pentru…