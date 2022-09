Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul „Teatru in Fața Blocului" al Asociației "FACEM" iși propune sa faciliteze accesul la cultura pentru publicul larg din cartierele Targu Mureșului, unde frecvența evenimentelor culturale este redusa. Spectacolele propuse de-a lungul celor trei ediții in cadrul proiectului au un puternic caracter…

- Filarmonica ‘Mihail Jora’ va concerta, timp de trei zile, in cadrul Festivalului Serilor Bacauane, cu ocazia unei manifestari culturale organizate de Consiliul Judetean Bacau. Programul este compus dintr-o suita de concerte de muzica latino si jazz, sustinute de filarmonica bacauana si invitatii acesteia.…

- Kurtoskalacs – Festivalul Deliciilor Dulci, anul acesta ajunge la cea de-a IV-a ediție, se va organiza din nou, in perioada 9-11 septembrie 2022. Programul de anul acesta este conceput pe doua coordonate, unul profesional și unul artistic. Un element de noutate este acela ca publicul participant la…

- Sala Mica a Palatului Culturii a gazduit miercuri, 10 august finala Concursului Internațional de Chitara Harmonia Cordis. In ultima faza a competiției au concurat Samuel Duciuc (Romania), Iulia Lica (Spania/Romania), Farkas Tatrai (Ungaria), Robert Andrei Nagy (Romania), Samrat Majumder (Marea Britanie)…

- A XVII-a ediție a festivalului debuteaza in aceasta seara, la Palatul Culturii din Targu Mureș. In premiera, la Harmonia Cordis va sosi Trio Cavalcade, care va concerta dupa ora 19,00 la Sala Mare a Palatului Culturii. Organizatorul festivalului, Beke Istvan, spune ca la ediția din acest an vor fi prezenți…

- Eveniment unic se anunța la Sala Mica a Palatului Culturii. Vino joi 14 iulie, de la ora 18.00 sa participi la evenimentul 3- Pian, Povești și Prietenie. Pianistul Eduard Gavril (Houston-SUA), actorul Nicu Mihoc și scriitorul Calin Pintea, in dialog cu realizatorul radio Ioan Chiorean, ne invita la…

- Joi, 30 iunie , Orchestra simfonica a Filarmonicii „George Enescu”, condusa de dirijorul bulgar Emil Tabakov, prezinta publicului concertul de inchidere a stagiunii simfonice 2021-2022. Programul este alcatuit din lucrarile: Peer Gynt - Suita nr. 1, op.

- Compania Nationala Posta Romana a inceput sa distribuie cardurile pe care vor fi incarcate voucherele sociale in valoare de 250 lei, destinate persoanelor aflate in situații de deprivare materiala sau risc de saracie. Incarcarea voucherelor pe carduri se va face dupa ce se incheie procesul de distribuire,…