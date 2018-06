Stiri pe aceeasi tema

- Pe 30 iunie si 1 iulie va asteptam la Arenele Romane din Bucuresti la cel mai fresh festival al anului, Shine Festival! Ajuns la editia a 5-a, alaturi de Skillet, la Shine vor mai canta si Parazitii, The Cat Empire, Subcarpati, Fratii Grime, Suie Paparude, Basska, The Mono Jacks, Cred Ca Sunt Extraterestru,…

- Anuntata de vremea frumoasa din aceasta primavara, vara lui 2018 ne-a luat prin surprindere cu temperaturi in jurul a 30 de grade Celsius si o explozie de flori si verdeata. Acestea ne indeamna sa petrecem cat mai mult timp in natura si sa asteptam cu nerabdare concediul binemeritat. Asta nu inseamna…

- Concertul pe care trupa americana rock Stone Sour il va sustine, pe 26 iunie, la Arenele Romane din Bucuresti va incepe la ora 21.30, informeaza organizatorii, care spun ca vor anunta curand un al doilea nume ce va canta in deschidere, potrivit news.ro.Sesiunea meet & greet cu membrii…

- Afterhills, cel mai mare festival in aer liber din Moldova, s-a incheiat luni, in zorii zilei. Au fost patru zile de distracție, cu peste 150 de artiști care au urcat pe cele 9 scene montate la Iași . Virgin Radio Romania a fost partener media al evenimentului și a avut un spațiu special amenajat in…

- Edtia a saptea a festivalul Metalhead Meeting va avea loc pe 6 si 7 iulie la Arenele Romane din Bucuresti. Cele mai notabile trupe confirmate la festival pana acum sunt finlandezii de la CHILDREN OF BODOM si SONATA ARCTICA, brazilienii de la SOULFLY, olandezii de la EPICA, canadienii de la KATAKLYSM,…

- Zeci de mii de oameni au venit la Iași, sa participe la Afterhills, in aer liber din regiunea Moldovei. Organizatorii au pus la dispoziție și 300 de corturi, pentru cei care vor sa doarma in apropiere. Sunt mulți straini printre ei, dar și romani, care au preferat sa stea la cort, decat sa plece acasa,…

