- Asia Express - Drumul Imparaților a fost o experiența extrem de frumoasa, dar și dura, pentru fiecare concurent in parte. Pe parcursul competiției, Anca Ungureanu și fiica ei, Alexandra Ungureanu, s-au certat de mai multe ori, in condițiile in care transportul a fost principala problema pentru toate…

- Connect-R se confrunta cu probleme de sanatate la „Asia Express”. Dupa ce a avut o criza de spondiloza, acum artistul a observat ca starea sa se inrautațește. Artistul a fost nevoit sa opreasca proba din cauza durerilor pe care le avea. Cuza și Emi, Zarug și Lorelei, Connect-R și Shift s-au luptat pentru…

- Lorelei și Zarug, Cuza și Emi, Connect-R și Shift s-au luptat pentru a ramane in competiție la cursa pentru Ultima Șansa. Cele trei echipe au trecut prin probe dificile, iar ordinea in care au ajuns la Irina Fodor a surprins pe toata lumea.

- Shift este concurent in sezonul 4 din Asia Express 2021, unde a facut echipa alaturi de Connect-R. Cei doi sunt prieteni foarte buni, iar de-a lungul anilor, aceștia au lansat mai multe piese in colaborare. Iata unde s-a nascut artistul.

- „ Asia Express” sezonul 4 va avea premiera pe 18 septembrie. Ulterior, emisiunea va fi difuzata și pe 19, 20, 21 și 22 septembrie in prima saptamana. Inainte de marea premiera, Irina Fodor, prezentatoarea TV, a postat un mesaj in mediul virtual. „Aseara, ne-am intalnit cu toții sa vedem, in avanpremiera,…

- Connect-R participa la „Asia Express” alaturi de bunul sau prieten Shift. Artistul a povestit ce i s-a intamplat pe „Drumul Imparaților” și cum a dat piept cu realitatea. Connect-R a marturisit ca experiența in show-ul de la Antena 1 l-a facut sa priveasca diferit lucrurile de acum inainte. Au mai ramas…

- „Asia Express” sezonul 4 este unul dintre cele mai așteptate show-uri ale toamnei, iar telespectatorii așteapta nerabdatori anunțul oficial legat de data inceperii emisiunii. Filmarile au inceput in luna mai și s-au incheiat in urma cu aproape doua saptamani. Astfel ca, la punct grila de toamna a Antenei…

- Filmarile pentru Asia Express, cel mai dur reality show din Romania, ce va fi difuzat la Antena 1, s-au incheiat, iar protagoniștii s-au intors acasa cu o experiența de viața pe care cu siguranța nu o vor uita. O parte dintre vedetele participante, precum Lidia Buble și Alexandra Ungureanu, au transmis…