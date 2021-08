Stiri pe aceeasi tema

- Sheriff Tiraspol a facut un pas mare spre calificarea in grupele Ligii Campionilor la fotbal, dupa se a invins-o surprinzator pe Dinamo Zagreb cu scorul de 3-0, marti seara, pe teren propriu, in prima mansa a play-off-ului competitiei. Sheriff, care este pe cale sa devina prima echipa din Republica…

- Sheriff Tiraspol a produs marea surpriza a zilei in fotbalul european. Campioana Republicii Moldova a caștigat cu 3-0 meciul tur cu Dinamo Zagreb, din play-off-ul Ligii Campionilor. Returul se va juca pe 25 august, la Zagreb. Parcursul extraordinar al celor de la Sheriff in preliminariile Ligii Campionilor…

- Sheriff Tiraspol - Dinamo Zagreb se joaca azi, de la 22:00, in playoff-ul de calificare in grupele Ligii Campionilor. Campioana din Republica Moldova pornește cu șansa a doua, dar Sheriff a aratat foarte bine in „dubla” cu Steaua Roșie Belgrad. Prezent in studioul GSP LIVE, Florin Chivulete, fost arbitru,…

- Sheriff Tiraspol a invins Crvena Zvezda cu scorul general de 2-1 și s-a calificat in play-off-ul Ligii Campionilor. Campioana Moldovei și-a asigurat totodata cel puțin participarea in grupele Ligii Europei, transmite Noi.md cu referire la tv8.md. In returul de la Tiraspol din 10 august, galben-negrii…

- Sheriff Tiraspol a facut un pas urias spre calificarea in turul trei preliminar al Ligii Campionilor. "Galben-negrii" au invins in deplasare pe Alashkert Erevan, campioana Armeniei, in turul doi preliminar cu scorul de 1-0.

- Sheriff Tiraspol ar putea juca in grupele cupelor europene dupa o pauza de patru ani. Pentru asta, "viespile" trebuie sa elimine pe Alashkert Erevan in turul doi preliminar al Ligii Campionilor. Meciul primei manșe se va disputa marți, 20 iulie, in Armenia.

- Sheriff Tiraspol s-a calificat fara emoții in turul doi preliminar al Ligii Campionilor. Dupa victoria cu 4-0 din prima manșa, aseara "viespile" au invins-o cu 1-0 pe Teuta Durres, campioana Albaniei. Adama Traore a marcat o bijuterie de gol dupa un corner, in minutul 6.

- Tunisianca Ons Jabeur (24 WTA) a invins-o pe Garbine Muguruza (12 WTA), scor 5-7, 6-3, 6-2 și s-a calificat in optimile de finala de la Wimbledon. Ons Jabeur (24 WTA) continua sa scrie istorie. In luna iunie a devenit prima femeie araba care cucerește un titlu WTA, pe iarba de la Birmingham. De astazi…