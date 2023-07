Sheriff – Farul 3-0, după prelungiri. Campioana României, eliminată din Champions League (Video) Farul Constanta a ratat calificarea in turul doi preliminar al Champions League, dupa ce a fost eliminata de echipa Sheriff Tiraspol, din Republica Moldova. Astfel, campioana Romaniei va evolua in turul al II-lea preliminar din Conference League. Sheriff Tiraspol a invins-o marti seara, pe teren propriu, scor 3-0, pe Farul. In tur, echipa din orașul de la malul marii s-a impus cu 1-0. Prima ocazie a partidei le-a aparținut gazdelor. In minutul 8, Talal a șutat puțin peste transversala. Farul și-a creat prima oportunitate de gol in minutul 32. Mazilu trimis de la distanța, dar portarul Koval a… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

